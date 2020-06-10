لايف

التعليم تحدد خطوات طلب تأجيل امتحانات الثانوية العامة

حددت وزارة التربية والتعليم خطوات التقدم بطلب تأجيل امتحانات الثانوية العامة ، للعام القادم، لضمان احتفاظ الطالب بالمعاملة كأول محاولة والاحتفاظ بحقه في الحصول على كامل الدرجات. واشارت الوزارة إلي أنه نظراً للظروف الراهنة، يحق لطالب الثانوية العامة أن يختار…

جهاد سالم 12:40 ص, الخميس, 11 يونيو 20 12:40 ص, الخميس, 11 يونيو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

حددت وزارة التربية والتعليم خطوات التقدم بطلب تأجيل امتحانات الثانوية العامة ، للعام القادم، لضمان احتفاظ الطالب بالمعاملة كأول محاولة والاحتفاظ بحقه في الحصول على كامل الدرجات.

واشارت الوزارة إلي أنه نظراً للظروف الراهنة، يحق لطالب الثانوية العامة أن يختار حضور الامتحان هذا العام أو تأجيل الامتحان للعام القادم، على أن يعامل كأنها أول محاولة. 

واستكملت وزارة التربية والتعليم إنه في حالة اختيار الطالب تأجيل الامتحان للعام القادم، عليه اتباع الآتي:  

١- يقوم الطالب أو ولي أمره بالتقدم بطلب لإدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية التعليمية التابع لها. 

٢- يرفق بالطلب صورة ضوئية من رقم الجلوس.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم جهاد سالم

ملف الكاتب جهاد سالم

اقرأ أيضاً

التعليم تعقد اجتماعا موسعا لمتابعة استعدادات امتحانات الثانوية العامة

جهاد سالم 8:20 م, الأربعاء, 10 يونيو 20

15 إجراء تستعد بها وزارة التعليم قبل امتحانات الثانوية العامة .. تعرف عليها

ياسمين فواز 8:33 م, الأثنين, 8 يونيو 20

«التعليم» تحسم أمام البرلمان الجدل المثار بشأن امتحانات الثانوية العامة

ياسمين فواز 7:32 م, الأثنين, 8 يونيو 20

3 مقترحات من البرلمان لحل أزمة امتحانات الثانوية العامة

ياسمين فواز 1:55 م, الأثنين, 8 يونيو 20

وزير التعليم : منع أي طالب من دخول امتحانات الثانوية العامة بعد الساعة التاسعة صباحا

جهاد سالم 7:52 م, الأحد, 7 يونيو 20

«التعليم» : تطبيق امتحانات البوكلت للمواد التي لا تضاف للمجموع على طلاب الشهادات الدولية

جهاد سالم 7:06 م, الأحد, 7 يونيو 20