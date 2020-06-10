التعليم تحدد خطوات طلب تأجيل امتحانات الثانوية العامة

حددت وزارة التربية والتعليم خطوات التقدم بطلب تأجيل امتحانات الثانوية العامة ، للعام القادم، لضمان احتفاظ الطالب بالمعاملة كأول محاولة والاحتفاظ بحقه في الحصول على كامل الدرجات. واشارت الوزارة إلي أنه نظراً للظروف الراهنة، يحق لطالب الثانوية العامة أن يختار…

حددت وزارة التربية والتعليم خطوات التقدم بطلب تأجيل امتحانات الثانوية العامة ، للعام القادم، لضمان احتفاظ الطالب بالمعاملة كأول محاولة والاحتفاظ بحقه في الحصول على كامل الدرجات.

واشارت الوزارة إلي أنه نظراً للظروف الراهنة، يحق لطالب الثانوية العامة أن يختار حضور الامتحان هذا العام أو تأجيل الامتحان للعام القادم، على أن يعامل كأنها أول محاولة.



واستكملت وزارة التربية والتعليم إنه في حالة اختيار الطالب تأجيل الامتحان للعام القادم، عليه اتباع الآتي:

١- يقوم الطالب أو ولي أمره بالتقدم بطلب لإدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية التعليمية التابع لها.

٢- يرفق بالطلب صورة ضوئية من رقم الجلوس.

