التعليم تحدد آليات امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي

أرسلت وزارة التربية والتعليم ، خطابًا لمديري المديريات بشأن آليات عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي .

وذلك في ضوء الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023 و التي مقرر لها أن تكون في الفترة من 14 إلى 26 يناير 2023.

ونص الخطاب، على ضرورة إعداد جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى المديرية.

ويتم عمل الامتحانات على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارة، وفقًا للكتاب الدوري (49).

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

على أن تشتمل فيه الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.

كما نص الخطاب على أنه يتم أداء الامتحانات على النحو التالي:

بالنسبة لطلاب المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الإنترنت يتم امتحانهم لأسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85% إلكترونيًا على أجهزة التابلت والأسئلة المقالية بنسبة 15% ورقيًا

ويكون الامتحان سواء كان (أجهزة التابلت – الأسئلة المقالية) في وقت واحد، وهو الزمن المحدد للامتحان.

وتضمن الخطاب أنه في حالة حدوث أي مشكلات تقنية في أي مادة يتم أداء الامتحان ورقيًا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.

وبالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت وكذلك طلبة المنازل يتم أداؤهم للامتحانات ورقيًا في جميع المواد.

ويكون الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الإلكتروني وتتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة بعد العرض على السيد مدير عام الإدارة التعليمية.

وتعقد امتحانات طلاب الدمج التعليمي ورقيًا بنفس مواعيد أقرانهم طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع في الأعوام السابقة.

و يتم عقد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي كما هو متبع في الأعوام السابقة.