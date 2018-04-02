التعليم تحتفل باليوم العالمي للتوحد

المال- خاص قال الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه في إطار اهتمام الوزارة بالمشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للتوحد سوف تنظم الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة غدًا الثلاثاء احتفالية اليوم العالمي للتوحد بالتعاون مع الجمعية المصرية

المال- خاص

قال الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه في إطار اهتمام الوزارة بالمشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للتوحد سوف تنظم الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة غدًا الثلاثاء احتفالية اليوم العالمي للتوحد بالتعاون مع الجمعية المصرية للأوتيزم.

ويشارك فيه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة داليا سليمان رئيس الجمعية المصرية للأوتيزم والأمانة العامة للصحة النفسية، وعدد من قيادات الوزارة ورجال الأعمال المعنيين بالاهتمام بشئون ذوى الاحتياجات الخاصة، ومنهم الدكتور محمد عمر رئيس صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، ويسرا علام معاون الوزير للتسويق والترويج، والإعلامي أحمد خيرى المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ونرمين النعماني المستشار الفنى للإدارة العامة للعلاقات الدولية، واللواء أكرم النشارمساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، والموسيقى خارما، والكاتب عصام يوسف مقدم برنامج العباقرة، ومدير عام شركة ماكدونالدز، وأحمد بدير مؤسسة الشروق، وياسمين هلال مؤسسة علمني، ومديرة مدرسة الأفق الجديد

ويقام الاحتفال في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بمقر صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بشارع صالح سليم الزمالك.

وأكدت إنجى مشهور مستشار وزير التربية والتعليم للاحتياجات الخاصة على أن هذه الاحتفالية هامة جدًا لمشاركة العالم في الاحتفال بيوم التوحد العالمي

وأشارت إلى أن برنامج الحفل سوف يتضمن كلمة للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ومجموعة من ورش العمل بمشاركة معالي الوزير مع الطلاب، وتقديم مجموعة من الوجبات والهدايا للتلاميذ، ومؤتمر صحفي في الساعة الخامسة بالمسرح، وأيضًا مجموعة من الكلمات للسادة الضيوف الحاضرين.