«التعليم» تجتمع مع مديري المديريات لمتابعة آليات رقمنة ترقي المعلمين

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع مديري المديريات عبر شبكات الفيديو كونفرانس، مع مديري المديريات ، لمتابعة آليات حوكمة ورقمنة عمليات ترقي المعلمين.

أكد الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، حرص الوزارة على حقوق المُعلمين في الترقي وتطوير منظومة التدريب.

وأشار حجازي إلى أن ذلك يأتي في ضوء موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين على آليات حوكمة ورقمنة عمليات الترقي، والاعتماد على نظام النقاط في تقييم مكونات ملف الترقي للعام 2019-2020، واستيفاء ذلك إلكترونيًا.

وتبدأ اختبارات الترقى للمعلمين المرشحين للعام 2019-2020 اعتبارًا من يوم السبت ١٤ مارس الحالي.

ووجه نائب وزير التربية والتعليم بالتنبيه على المعلمين المرشحين للترقي بمتابعة الدخول على موقع بيانات كادر المعلم: http://academy.emis.gov.eg/، لطباعة اخطارات اختبار الترقي الخاصة بهم؛ لمعرفة موعد ومكان وتوقيت ساعة الاختبار.

وأوضح حجازي أن تقييم أداء المعلم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي مكون من 100 نقطة موزعة على مكونات ملف الترقي على النحو التالي:

شهادة اجتياز اختبار إلكتروني تكون نهايته الكبرى 50 نقطة، ويشترط حصول المعلم على نسبة 50% على الأقل من مجموع نقاط النهاية الكبرى لاختبار.

وتتضمن استمارة ملف إنجاز المعلم ويخصص لها 30 نقطة، واستمارة تقييم أداء المعلم من قبل مدير المدرسة ويخصص لها 10 نقاط، واستمارة تقييم أداء المعلم من قبل الموجه الفني ويخصص لها 10 نقاط.

ويمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوى وظائف معلم، ومعلم أول إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق مستوى 60 نقطة على الأقل من مجموع نقاط البنود الموضحة سابقًا مع مراعاة تحقيق شرط البند الأول، وكذلك يمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوي وظائف معلم أول أ، ومعلم خبير إلي الوظيفة الأعلى.

موجهًا بأن حق المعلم في التظلم مكفول.

وأكد نائب الوزير أن المعلم مسئول مسئولية كاملة عن استيفاء بنود استمارة ملف الإنجاز إلكترونيًا من خلال الدخول على صفحته عبر موقع http://academy.emis.gov.eg/،

ووجه حجازي مسئولي الحكومة الإلكترونية في كل مدرسة بإتاحة دخول مدير المدرسة على الموقع لمتابعة تنفيذ مسئوليات الحكومة الإلكترونية، والتأكد من انتهاء التسجيل لكل أعمال التقييم والبيانات المطلوبة قبل غلق الموقع طبقًا للمواعيد المحددة.

وأشار حجازي إلى أن مدير المدرسة مطالب بإرسال تقرير يفيد انتهاء كل أعمال استيفاء ملفات الترقى إلكترونيًا للمرشحين في مدرسته إلى لجنة تقييم ملفات إنجاز المعلمين بالإدارة.

وأضاف أنه ستعقد لجنة على مستوى كل إدارة تعليمية برئاسة وكيل الإدارة وعضوية موجه أول المادة من غير المرشحين للترقي وعضو قانوني لتقييم ملفات إنجاز المعلمين إلكترونيًا، ويخصص 3 نقاط لكل بند من البنود العشرة في استمارة ملف إنجاز المعلم.

واكد أن مدير قسم الإحصاء في كل إدارة تعليمية مسئول مسئولية كاملة عن: إتاحة دخول أعضاء لجنة تقييم استمارات ملفات إنجاز المعلمين إلكترونيًا على موقع http://academy.emis.gov.eg/، لتقييم المعلمين المرشحين للترقي إلكترونيًا، والتأكد من تسجيل التقييمات ويكون ذلك من خلال محضر رسمي، وتتم طباعة تقرير التقييم واعتماده من اللجنة والاحتفاظ به للرجوع إليه عند الحاجة.

وحضر الاجتماع الدكتور مجدي أمين مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ويسرى سويرس رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي، و نادية عبد الله مدير عام الإدارة العامة للتنسيق.

كما حضر الاجتماع الدكتور حسن جاويش مدير عام إدارة الترقى بالأكاديمية المهنية للمُعلمين، والدكتور محمد جاد مدير عام إدارة التراخيص بالأكاديمية المهنية للمُعلمين، وعدد من قيادات الوزارة والمديريات التعليمية.