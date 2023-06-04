«التعليم» تثمن التعاون المصري الأمريكي بعد زيارة «جيل بايدن» لمدرسة السويدي

اعلنت وزارة التربية والتعليم انها تثمن التعاون المصري الأمريكي في مجال التعليم، حيث تشجع مصر الاستثمار في التعليم من خلال شراكات بين الوزارة والقطاع الخاص من أجل تحقيق مبدأ المكاسب المشتركة.

وتقدمت التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص التحية والتقدير الي جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي لزيارتها مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات والتي تمثل نموذجا للتعاون المتميز بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصري ومشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID وشركات القطاع الخاص المصرية.

كما اتخذت مصر الإجراءات اللازمة لضمان نجاح نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية من خلال إنشاء مجموعة من الجامعات التكنولوجية التي تفتح مسارات تعليمية أكاديمية إلى جانب انضمامهم إلى سوق العمل.