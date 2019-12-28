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التعليم تتيح نماذج امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على موقعها الإلكتروني غدا

امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام للعام ‏الدراسي الحالي تبدأ يوم السبت الموافق ١١ يناير ٢٠٢٠
جهاد سالم 8:51 م, السبت, 28 ديسمبر 19 8:51 م, السبت, 28 ديسمبر 19

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قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة كافة النماذج الاسترشادية لامتحانات ‏الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام، وذلك اعتبارا من غد الأحد.

ويمكن للطلاب الدخول علي نماذج الامتحانات الاسترشادية من خلال الموقع ‏الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الرابط: http://moe.gov.eg.

وأشارت وزارة التعليم ، إلى أن الهدف من القرار تدريب طلاب وطالبات ‏الصفين الأول والثاني الثانوي العام، على شكل نماذج الامتحانات وتهيئتهم وإعدادهم بشكل ‏جيد لخوض امتحانات الفصل الدراسي الأول.

جدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام للعام ‏الدراسي الحالي تبدأ يوم السبت الموافق ١١ يناير ٢٠٢٠.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات ورقية، فيما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحانات إلكترونية باستخدام التابلت.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن النماذج تتضمن أسئلة مقالية وأسئلة اختيار من متعدد، وعلى الطلاب ‏تدريب أنفسهم خلال تلك الفترة على نوعية الأسئلة التي ستتضمنها اختبارات نهاية الفصل الدراسي ‏الأول.‏

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بقلم جهاد سالم

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