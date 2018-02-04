التعليم تتابع فعاليات الأنشطة الطلابية بمعرض الكتاب

المال - خاص قال أحمد خيري، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، إنه استكمالًا لجهود الوزارة نحو الاهتمام بالأنشطة الطلابية لدى الطلاب، تمت مشاركتهم للمرة الأولى فى فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب، بدورته الـ 49. ونظمت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية…

المال – خاص

قال أحمد خيري، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، إنه استكمالًا لجهود الوزارة نحو الاهتمام بالأنشطة الطلابية لدى الطلاب، تمت مشاركتهم للمرة الأولى فى فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب، بدورته الـ 49.

ونظمت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بقيادة الدكتورة إيمان حسن، أنشطة متنوعة على المسرح المكشوف بالمعرض بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، وبمشاركة “مدرسة 25 يناير الإعدادية بنات” التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

وتشارك عدة مدارس كل حسب توقيته في المشاركات علي مدار أيام المعرض، وذلك بفرق للمرشدات والكشافة وإقامة العديد من العروض الرياضية والفقرات الاستعراضية وسط تشجيع هائل من رواد المعرض، بمشاركة الدكتورة جيهان علام مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية والكشفية.

وفى سياق متصل، أشادت الدكتورة إيمان حسن، بتفاعل الطلاب فى المعرض من خلال نشاط “الصحفى الصغير” بالإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية وقيامهم كصحفيين بعمل لقاءات وحوارات مع المترددين.

وأجرى الطالب يوسف مصطفى والطالبة سماء حسين حوارًا مع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، الذي أشاد بجهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على خلق جيل واعي مبتكر، ملتزم بالمسئولية تجاه جيله ووطنه وقضاياه التي يناقشها للمصلحة العامة.

وأضافت أنه سيتم تكريم الطلاب المشاركين، بتقديم جوائز عينية تتمثل في عدة كتب مناسبة للمراحل السنية المختلفة في ختام فعاليات المعرض، وسيتم تقييم لما تم إنجازه بالمعرض لتحسين الأداء فى المشاركات القادمة.