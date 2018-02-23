التعليم تتابع خطط الإخلاء فى حالات الكوارث بمدرسة بالقاهرة

المال - خاص قال الإعلامي أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الإدارة العامة لأمن المنشآت والأفراد بالتعاون مع إدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تابعت خطط المدارس للتعامل مع الأزمات وتدريب…

المال – خاص

قال الإعلامي أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الإدارة العامة لأمن المنشآت والأفراد بالتعاون مع إدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تابعت خطط المدارس للتعامل مع الأزمات وتدريب الطلاب على الإخلاء.

وأكد أحمد خضر، مدير عام الإدارة العامة لأمن المنشآت والأفراد، أنه تم تنفيذ عملية الإخلاء في مدرسة (القاضي شرف الدين المهنية الثانوية بنات) التابعة لإدارة عابدين التعليمية بمحافظة القاهرة، بحضور أحمد أمين نصار مدير إدارة المنشآت بالوزارة، وفريق من أمن المنشآت بالوزارة، وهم أحمد حسن عبد الحليم، ومحمد يحيى زكي، وعز الدين كامل عبد الرسول، وذلك لتدريب أبنائنا الطلاب على كيفية مواجهة الأزمات والكوارث مثل (خطة الإخلاء في مواجهة الحريق).

وأشار خضر إلى أن الفريق قام بالاجتماع مع محمد أنور مدير المدرسة والمعلمين لتدريبهم على كتابة السيناريو أولًا، وتكليف مهام للمعلمين والإشراف وتشكيل خطة للعمل والالتزام بها (سيناريو خطة الإخلاء)، وقام فريق العمل بالمرور على الفصول فصل فصل لشرح السيناريو، وكيفية النزول بخطوة منتظمة وعدم التدفق مع الزملاء حتى لا يحدث أي إصابات، وكيفية وقوفهم في نقطة التجمع (فناء المدرسة)، يليها إلقاء محاضرة في الطابور بعد كل تجربة حتى يتم تلافي الملاحظات الموجودة.

وتابع خضر أن فريق الأمن قام بتوزيع المهام على مدير المدرسة والمعلمين، وتحديد الطالبة القائمة بتمثيل مشهد المصابة بالإغماء (دور الإسعاف) في المكان المحدد، وتنفيذ تجربة الإخلاء وتحديد السيناريو للمدير بإجراء الاتصال التليفوني بالجهات المعنية (المطافئ، والإسعاف، والشرطة) بعد قيام إحدى الطالبات بتبليغه بوجود حريق في المدرسة، وأخيرا جاء دور كلا من (رجال المطافئ ورجال الإسعاف)، وتم تنفيذ خطة إخلاء للمدرسة بنجاح.