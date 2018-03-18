التعليم تبدأ تنفيذ برنامج تبادل الزيارات بين رياض الأطفال من بورسعيد والإسكندرية

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صرح الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأن الإدارة العامة لرياض الأطفال قامت بتنفيذ برنامج تبادل الزيارات بين رياض أطفال محافظة الإسكندرية ورياض أطفال محافظة بورسعيد، تحت إشراف الدكتورة هناء قاسم حسانين رئيس الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي.

أكدت قاسم على أنها قامت بالإشراف على تنفيذ برنامج تبادل الزيارات التى تمت بين مديرية الإسكندرية ومديرية بورسعيد، والتى شملت الأطفال، والمعلمات، والموجهات، والمشرفات، ومسئولي العلاقات العامة، وقد قام بالترحيب بهم الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، والأستاذ محمد عبد الرحمن مدير عام التعليم ببورسعيد، معربة عن شكرها لموجهات رياض الأطفال بمديرية بورسعيد، والموجه العام، وكذلك جميع المعلمات والمشرفات بمديرية بورسعيد التعليمية، لما بذلوه من مجهود رائع؛ لتحقيق النجاح لتلك الزيارات.

كما أشارت قاسم إلى أنهم قاموا بزيارة روضة إبراهيم الرفاعي المتميزة للغات بإدارة جنوب بورسعيد، حيث قدم الأطفال العديد من الأنشطة العلمية المتميزة ومنها: ( المغناطيسية – البركان – الإنبات – ألوان الطيف – طفو البيضة – حالات المادة)، وكذلك قام الأطفال بشرح كيفية تدوير المخلفات من ( الورق، والبلاستيك، والقماش، والمعادن).

وأضافت قاسم أن روضة طلعت حرب المتميزة للغات بإدارة بورفؤاد قدمت العديد من الأنشطة المتعددة والعروض الفنية المتنوعة، التى أسعدت جميع الحضور، ومنها ( يوم في سيرك نيمو)، و(جولة سياحية داخل فاني كلاس)، كما قام الأطفال بالتحدث عن الأهرامات وبلاد النوبة، وقدموا عروضًا عن ما يميز شهر رمضان الكريم وسوق طلعت حرب، وكذلك قدم أطفال kg1 فقرة مميزة عن بائع المخبوزات وكيفية إعدادها وتقديم المشروبات.

وفى سياق متصل، قامت قاسم بمتابعة إحدى المدارس، وقد تلاحظ تميز طلابها وإدارتها، وتفعيل الأنشطة الصفية واللاصفية، مع الحرص على توعية التلاميذ بالقيم، وحب الوطن والانتماء.