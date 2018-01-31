التعليم تبدأ أولى تدريبات الإخلاء في حالة الكوارث بالمرحلة الابتدائية

المال خاص: اجتمع اللواء على هريدي رئيس قطاع هيئة الأزمات بمجلس الوزراء من خلال غرفة عمليات مجلس الوزراء بجميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية عن طريق شبكة الفيديو كونفرانس، وذلك استكمالًا لمجموعة ندوات التوعية والتدريب للطلاب والقيادات بالمديريات والإدارات…

المال خاص:

اجتمع اللواء على هريدي رئيس قطاع هيئة الأزمات بمجلس الوزراء من خلال غرفة عمليات مجلس الوزراء بجميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية عن طريق شبكة الفيديو كونفرانس، وذلك استكمالًا لمجموعة ندوات التوعية والتدريب للطلاب والقيادات بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها ومديري المدارس ومشرفي طابور المدرسة؛ لمواجهة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها، وأيضاً عمل الترتيبات والتوجيهات والإرشادات الأخيرة اللازمة للبدء في إجراء عمليات الإخلاء لمدارس المرحلة الابتدائية في الأسبوع الأول بعد أجازة نصف العام مباشرة طبقًا للخطة الموضوعة من قبل رئاسة مجلس الوزراء وذلك بحضور أحمد خضر مدير عام الإدارة العامة لأمن الأفراد والمنشآت بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد هريدي أنه طبقاً لتوجيهات رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعمل تدريبات إخلاء للطلاب والعاملين بجميع المدارس فى حالة حدوث الأزمات والكوارث؛ وذلك للحد من الخسائر البشرية والحفاظ على أبنائنا الطلاب وتوعيتهم بكافة أساليب الأمن والسلامة المدنية، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على أن الأسبوع الأول بعد أجازة نصف العام مخصص للمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية بحيث تقوم جميع مدارس المرحلة الابتدائية بإجراء عمليات الإخلاء طبقًا للواقع الموجود بكل مدرسة وبأقل الإمكانات سواء كانت مواصفات مباني أو أعداد فصول وطلاب كل حسب ظروفه.

وأشار هريدي إلى أن عملية الإخلاء يمكن أن تتم على مرحلتين أو ثلاثة أو مرحلة واحدة حسب إمكانات المدرسة، وللحفاظ على سلامة التلاميذ، وذلك بإخطار هيئة الإسعاف وإدارة المرور التابعة للمنطقة التي توجد بها المدرسة بكافة الترتيبات والمواعيد التي يتم بها عمليات الإخلاء وعدد المدارس المستهدفة في الأسبوع الأول وعناوين تلك المدارس، مضيفاً أنه يجب تدريب الطلاب على الإسعافات الأولية مع معلميهم لكي يمكن التصرف السريع في حالة الإصابة أثناء الإخلاء.

وفى سياق متصل، أكد خضر على أن الوزارة بالفعل شكلت غرف عمليات على مستوى الوزارة والمديريات والإدارات؛ لمتابعة عمليات الإخلاء على مستوى الجمهورية، وتقديم المساعدات والمعونات السريعة في حالة حدوث أي إصابات أثناء عمليات الإخلاء، مضيفًا أنه تم الإعلان عن الموقع الخاص برئاسة الوزراء الذي سوف يتم تحميل كافة الفيديوهات الخاصة بعمليات الإخلاء عليه؛ وذلك لمتابعة وتقييم عمليات الإخلاء.

وأشار خضر إلى انه سوف يتم تكريم المدرسة الفائزة على مستوى الجمهورية في كافة المراحل من قبل رئيس الوزراء شخصيًا ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن تكون الخطة كالتالي الأسبوع الأول بعد أجازه نصف العام للمرحلة الابتدائية، والثاني للمرحلة الإعدادية، والثالث للمرحلة الثانوية بنوعيها العام والفني على مستوى الجمهورية.

