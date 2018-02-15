التعليم تبحث ملف إنشاء المدارس الحكومية بالعاصمة الإدارية

المال - خاصعقدت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، لقاءً تنسيقيًا، بين اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، واللواء يسري عبد الله مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية الجديدة، والمهندسة أمل صابر رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات بهيئة الأبنية التعليمية.وق

المال – خاص

عقدت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، لقاءً تنسيقيًا، بين اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، واللواء يسري عبد الله مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية الجديدة، والمهندسة أمل صابر رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات بهيئة الأبنية التعليمية.

وقال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن اللقاء استهدف توضيح تخطيط المناطق السكنية للمرحلة الأولى، وعدد الوحدات السكنية المقررة لكل منطقة سكنية، وكيفية توزيعها، ونوعية التعليم المطلوبة على مستوى هذه المناطق.

يأتي ذلك فى إطار التوجيهات السياسية، وتكليفات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن تحديد احتياجات الوزارة من أعداد المدارس الحكومية للمناطق السكنية بالمرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد اللواء أحمد زكي، أن إجمالى الوحدات السكنية 25 ألف وحدة موزعة على المناطق السكنية الكبيرة، وتنقسم إلى أربعة أحياء، مشيرًا إلى أن هناك مناطق بها عدد وحدات سكنية أقل بالمرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة، وأن نوعية التعليم المطلوبة على مستوى هذه المناطق هى تعليم عام أساسى وثانوى.



وأضاف اللواء يسرى سالم أن المعايير والإشتراطات التخطيطية المتبعة لتحديد الاحتياجات من أعداد المدارس بالتجمعات السكنية المختلفة، والتمويل الذى يتم إتاحته لهيئة الأبنية التعليمية لصالح تنفيذ مشروعات إنشاء مبانى مدرسية يكون لحل المشكلات القائمة حاليًا بالمدارس من كثافات وفترات بالتجمعات السكنية القائمة، ولذا يصعب قيام هيئة الأبنية التعليمية بإنشاء مدارس بمناطق سكنية مخططة مستقبليًا وغير قائمة.

وأشارت أمل صابر إلى أن الحساب التقديرى طبقًا للمعايير لعدد المدارس المطلوبة بالمناطق السكنية والتى تبلغ عدد الوحدات السكنية بها 25 ألف وحدة سكنية تكون بفرض عدد أفراد الأسرة بكل وحدة 5 أفراد ويكون إجمالى عدد السكان 125000 نسمة، وقد تم الإتفاق بصفه مبدئية على أن المناطق السكنية التى تبلغ عدد الوحدات بها 25000 وحدة سوف يتم توفير عدد خمس مواقع لإنشاء مدارس حكومية بكل منطقة بنسبة عشرون بالمائة من المدارس المطلوبة بصفة مبدئية، من إجمالى المدارس المخططة وكذا بالنسبة للمناطق ذات عدد وحدات سكنية أقل يتم خدمتها بمدرستي أساسى بالإضافة إلى مدرسة ثانوى، ويراعى زيادة عدد المدارس بكل منطقة سكنية مستقبليًا، وفى ضوء الكثافات والتشغيل، وما تم تنفيذه من مدارس خاصه والمتوقع تنفيذها بنسبة ثمانون بالمائة وسوف يتم موافاة الأبنية التعليمية بكافة المناطق المخصصة للمدارس فور تخطيطها.