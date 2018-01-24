التعليم تبحث تثبيت ٣٢٣ معلمًا من مسابقة 30 ألف معلم

المال خاص

أشار الإعلامى أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأربعاء، إلى أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تثبيت الدفعة التاسعة من مسابقة تعيين 30 ألف معلم، تم بحثه مع الدكتور صلاح غنيم مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وأكد غنيم على أن الأكاديمية المهنية للمعلمين قامت بمخاطبة المديريات التعليمية لإرسال مندوب لاستلام الكشوف الخاصة بأسماء المعلمين وعددهم ٣٢٣ معلمًا من الذين استوفوا متطلبات منح شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين بوظيفة معلم أو ما يعادلها طبقا للقرار الوزارى رقم (٨) لسنة 2018 من المقر الرئيسي للأكاديمية

وأوضح أن عدد ١٢ مديرية تعليمية أرسلت مندوبيها بعد عمل استعجال لهم، ولايزال توافد المندوبين مستمرًا

