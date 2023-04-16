التعليم تؤكد التنسيق المتكامل مع وزارتي الخارجية والهجرة لمتابعة أوضاع الطلاب المصريين بالسودان

وزارة التربية والتعليم: تنسيق متكامل مع وزارتي الخارجية والهجرة للاطمئنان على سلامة البعثة التعليمية والطلاب المصريين بالسودان.

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تنسق بشكل دائم ومتواصل مع وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج للاطمئنان على سلامة البعثة التعليمية المصرية.

ونوهت وزارة التعليم إلي أن البعثة التعليمية في السودان يبلغ عددها ١٥١ مدرس وإداري.

كما تتابع الوزارة أوضاع الطلاب المصريين بدولة السودان الشقيق، وذلك نظرا لتطورات الأحداث الراهنة هناك.

التعليم تدرس كافة السيناريوهات المتعلقة بموعد امتحانات الثانوية العامة للطلاب المصريين بالسودان

وأضاف المتحدث الرسمي أنه في إطار المتابعة المستمرة للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وتقييم الأوضاع بالتنسيق مع الوزارات المعنية، فإن الوزارة تدرس كافة السيناريوهات المتعلقة بموعد امتحانات شهادة الثانوية العامة في دولة السودان والتي يجريها ٢١ طالبا مصريا.

وأكدت التعليم أنه في حال تأجيلها لأي سبب طارئ سيتم الإعلان عن ذلك رسميا.

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني البعثة التعليمية المصرية والطلاب المصريين في السودان بالتواصل المستمر مع السفارة المصرية في الخرطوم في حال احتياجهم لأي دعم أو في حال تعرضهم لأية مخاطر تهدد سلامتهم.