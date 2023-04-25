التعليم : تأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات بمدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان

وقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، قرارا بتأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بمدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان لحين استقرار الأوضاع الأمنية بالأراضي السودانية، ومستجدات الظروف الراهنة التي تمر بها دولة السودان الشقيق،

كما وجه الوزير الإدارة العامة للامتحانات باستقبال طلاب الصف الثالث الثانوي المصريين العائدين من دولة السودان لأرض الوطن الراغبين في أداء امتحانات الثانوية العامة داخل جمهورية مصر العربية لتسهيل كافة الاجراءات الخاصة بتسكينهم في مدارسهم السابقة وفقا لمحل سكنهم وتأدية امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.

وأكد حجازي أن الوزارة تتابع باستمرار تطورات أوضاع الطلاب المصريين المتواجدين حاليا في الأراضي السودانية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج.