التعليم : بدء تطبيق يوم الأنشطة في العام الدراسى الجديد 2022-2023 (صور)

اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء عدد من المدارس في تطبيق يوم الأنشطة للطلاب خلال العام الدراسى الجديد 2022-2023.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازي وزير التعليم ، سبق وأعلن عن تخصيص يوم في المدارس لتطبيق الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية ، اعتبارا من العام الدراسي الجديد.

ويأتي ذلك من منطلق اهتمام الدولة بالكشف عن المبدعين من الطلاب في كافة المجالات الرياضية والفنية والثقافية.

فضلا عن الاهتمام بالاستثمار في العنصر البشري.

واكدت التعليم انتظام سير العملية التعليمية ويوم الأنشطة، في المدارس بمختلف المحافظات .