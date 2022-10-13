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التعليم : بدء تطبيق يوم الأنشطة في العام الدراسى الجديد 2022-2023 (صور)

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التعليم : بدء تطبيق يوم الأنشطة في العام الدراسى الجديد 2022-2023 (صور)
جهاد سالم

جهاد سالم

2:13 م, الخميس, 13 أكتوبر 22

اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء عدد من المدارس في تطبيق يوم الأنشطة للطلاب خلال العام الدراسى الجديد 2022-2023.

جريدة المال

وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازي وزير التعليم ، سبق وأعلن عن تخصيص يوم في المدارس لتطبيق الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية ، اعتبارا من العام الدراسي الجديد.

جريدة المال

ويأتي ذلك من منطلق اهتمام الدولة بالكشف عن المبدعين من الطلاب في كافة المجالات الرياضية والفنية والثقافية.

جريدة المال

فضلا عن الاهتمام بالاستثمار في العنصر البشري.

جريدة المال

واكدت التعليم انتظام سير العملية التعليمية ويوم الأنشطة، في المدارس بمختلف المحافظات .

جريدة المال
جهاد سالم

جهاد سالم

2:13 م, الخميس, 13 أكتوبر 22