التعليم: بدء امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني للعام الدراسي 2023/2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن بدء امتحانات الدور الثاني في كافة مدارس الدبلومات الفنية اليوم، بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث وإعداد مهني ونظام السنوات الخمس وتعليم وتدريب مزدوج) على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2022 / 2023 فى اللغة العربية والتربية الدينية.

وأوضحت الوزارة أنه من المقرر أن تنتهي الامتحانات التحريرية الثلاثاء الموافق 8/8/2023، ويتم أداء الامتحانات العملية والمعملية يومياً عقب انتهاء الامتحانات التحريرية، على أن يتم استكمال الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023 وحتى يوم الخميس الموافق 10/8/2023.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام يبلغ (221000) طالب وطالبة بكافة النوعيات، كما يبلغ عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (191) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (646) مادة.

بينما يبلغ عدد المهمات العملية الخاصة بالتقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة ذات المناهج المبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل (35) مهمة لعدد (33) برنامج، ويتم مشاركة ممثلى سوق العمل في أعمال التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية.

كما يبلغ عدد لجان سير الامتحان بكافة النوعيات (416) لجنة يعمل بها (39520) عضو، فضلا عن أن عدد استراحات معلمي التعليم الفني تبلغ (200) استراحة، وعدد مراكز توزيع الأسئلة (39) مركز يعمل بها (1300) عضو، بالإضافة إلى أن عدد المرشحين لأعمال تقدير الدرجات بجميع النوعيات يبلغ (14845) عضو.