التعليم: بدء الدراسة فى 40 مدرسة يابانية فى سبتمبر القادم

أ ش أ قال أحمد خيرى مستشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والمتحدث الرسمى للوزارة، إنه سيتم فى سبتمبر القادم بدء الدراسة فى 40 مدرسة يابانية ، لافتا إلى أنه منذ فتح باب التقديم الشهر الماضى تقدم أكثر من 20 ألف معلم ومديرى ووكلاء مدارس ، ويتم حاليا تصفيتهم إلكترونيا.وأضاف مستشار وزير ا

أ ش أ

قال أحمد خيرى مستشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والمتحدث الرسمى للوزارة، إنه سيتم فى سبتمبر القادم بدء الدراسة فى 40 مدرسة يابانية ، لافتا إلى أنه منذ فتح باب التقديم الشهر الماضى تقدم أكثر من 20 ألف معلم ومديرى ووكلاء مدارس ، ويتم حاليا تصفيتهم إلكترونيا.

وأضاف مستشار وزير التربية والتعليم ـ فى تصريحات صحفية، اليوم الإثنين ، على هامش مؤتمر الحوار المجتمعى حول تطوير التعليم والذى أقيم بمجمع دمنهور الثقافى بالبحيرة لمناقشة القرارات الأخيرة لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى حول تطوير المنظومة التعليمية ـ أن المشروع كامل ومستمر وهو تغير فكر بالكامل.

وأوضح مستشار وزير التربية والتعليم أن مشروع التطوير ليس مشروع وزير ولكنه مشروع دولة ، مشيرا إلى أن القيادة السياسية لديها اهتمام وإيمان كامل بالمشروع لتغيير المنظومة التعليمية.

ونوه بأن الهدف من إقامة هذا المؤتمر هو توضيح القرارات الأخيرة لوزير التربية والتعليم ، والاستماع والتواصل مع أولياء الأمور والتعرف على مخاوفهم من المشروع ، موضحا أنه تم البدء من محافظة البحيرة وسيتم الاستمرار فى عدد من المحافظات الأخرى خلال الفترة القادمة.

ونفى مستشار وزير التعليم ما يسمى ” تعريب المدارس التجريبية ” والتى انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعى ، لافتا إلى أن أولياء الأمور كانوا متخوفين من أن يتم تدريس مواد العلوم والرياضيات باللغة العربية ، ولكن فى المحتوى العلمى الجديد لن يكون هناك مواد علوم أو رياضيات ولكن هناك محتوى علمى فى المنظومة التعليمية الجديدة يضم اللغة العربية والعلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية والتى ستطبق على (كى جى 1 و 2) وأولى ابتدائى خلال عام 2018 و2019 .

من جانبه ، أكد محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة على أهمية المؤتمر للرد على كافة الأسئلة التى تدور فى أذهان المهتمين والمعنيين بالعملية التعليمية ومنظومة التعليم ، مشيرا إلى أن محافظة البحيرة تعد من أولى المحافظات التى تشهد مثل تلك اللقاءات والمؤتمرات لتوضيح وشرح المنظومة.

وتم خلال المؤتمر عرض فيلم تسجيلى يستعرض خلاله الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم آليات المنظومة وطرق تنفيذها وتبنى الدولة لها باعتبارها مشروعا قوميا لإعادة صياغة التعليم فى مصر يهدف الى توفير مستقبل أفضل لأبنائنا.