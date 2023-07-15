التعليم: امتحانات الكيمياء والفيزياء بمدارس المتفوقين STEM انتهت بدون أي مشكلات

أدى 1824 طالبا من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM صباح اليوم مادة الكيمياء والفيزياء استعدادا للقبول بالجامعات لشعبتي العلوم والرياضيات.

وحرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.

وسارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.