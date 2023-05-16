التعليم: امتحانات الثانوية في «البابل شيت» وورقة الإجابة للأسئلة المقالية فقط

أكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة أداء طلاب الثانوية العامة إجابة الامتحانات في «البابل شيت» وورقة الإجابة للأسئلة المقالية فقط، وعدم الاعتداد بأي إجابة في كراسة الأسئلة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية التأكيد على كافة الخطوات والاجراءات المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة أنه في إطار اجراءات التصحيح الالكتروني لأسئلة الاختيار من متعدد، لن يعتد أو يعترف بأي إجابة في كراسة الأسئلة، وسيتم تصحيح البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط.

وأوضح أن هذا البيان التوضيحي يأتي في إطار حرص الوزارة على اتباع أبنائنا من طلاب الصف الثالث الثانوي الأساليب الصحيحة في الإجابة خلال تأدية الامتحانات بما يضمن لهم التقييم الصحيح لإجاباتهم.

وتابع المتحدث الرسمي أنه من المقرر أن تعلن الوزارة قريبا، عبر فيديو توضيحي، كافة الخطوات المتعلقة بكتابة البيانات على كراسة الأسئلة وورقة الإجابة بالبابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية.