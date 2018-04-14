التعليم: امتحانات الثانوية العامة في موعدها ولا تأجيل

المال - خاص قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن ما نشر ببعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل موعد انعقاد امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018 هو كلام عار تمامًا عن الصحة.وأعلن الأستاذ الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس

المال – خاص





قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن ما نشر ببعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل موعد انعقاد امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018 هو كلام عار تمامًا عن الصحة.







وأعلن الأستاذ الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة أنه لاصحة لما تم تداوله

وقال إن موعد عقد الامتحانات هو في موعدها المقرر بمشيئة الله تعالى اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 3-6-2018

وأعلن حجازي أن الأجهزة المعنية بالوزارة سوف تتولى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما نشر من معلومات خاطئة بقصد إثارة البلبلة.







وأهابت الوزارة من السادة أولياء الأمور ومن أبنائها طلاب الثانوية العامة عدم الانسياق وراء تلك الاخبار التى تستهدف البلبلة وإثارة الرأي العام

كما أعلن حجازي إن الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وما يصدر عن رئيس عام الامتحان من بيانات إعلامية هي المصادر الرسمية لكل ما يتعلق بأعمال امتحانات الثانوية العامة.







