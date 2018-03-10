التعليم : الوجبة المدرسية تعود لرياض الاطفال والابتدائي

متابعات قال الإعلامي أحمد خيرى المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن الوجبة المدرسية ستوزع على كل طلاب مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية في كل محافظات الجمهورية ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أضاف "ليس هناك أية مشكلة في عمليات التوزيع أو النقص أو التخزي

متابعات





قال الإعلامي أحمد خيرى المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن الوجبة المدرسية ستوزع على كل طلاب مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية في كل محافظات الجمهورية

ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أضاف “ليس هناك أية مشكلة في عمليات التوزيع أو النقص أو التخزين وذلك بعد إجراء مراجعة شاملة ودقيقة لكل منظومة التغذية المدرسية ومراجعة مناقصات كل الشركات من حيث التعاقدات والتخزين وكافة الأمور المتعلقة بهذه العملية.





واستطرد “بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال فالوجبة المدرسية موحدة لكل الطلاب على مستوى الجمهورية أما بالنسبة للمرحلة الابتدائية فتتنوع تركيبة الوجبة في كل محافظة حسب المورد المتعاقد لكل محافظة ما بين (البسكويت والفطيرة وبار الحلاوة والباتيه) وذلك وفقا لاشتراطات ومراجعات الهيئة القومية لسلامة الغذاء كما تم بالفعل توزيع الخطابات لكل المديريات ببدء توزيع الوجبة.







وخلال اجتماع مطول اليوم بين الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وكل الجهات المعنية أكد شوقي على توزيع الوجبة في كل المحافظات وعلى كل الطلاب كما كان في السابق ولا صحة نهائيا لما نشر في بعض المواقع الإخبارية حول وجود أزمات في عمليات التوزيع في عدد من المحافظات.



