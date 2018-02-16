التعليم الفني تصنع معديات لمديرية النقل والطرق بالإسماعيلية

المال - خاصتعاقدت مديرية الإسماعيلية للتعليم الفني، مع مديرية النقل والطرق، لتصنيع 2 معدية، بطول 6م وعرض 3م، حمولة الواحدة 6 أطنان، بتكلفة 300 ألف جنيه، على أن يتم تنفيذها بمدرسة إبراهيم عثمان الصناعية.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أحم

المال – خاص

تعاقدت مديرية الإسماعيلية للتعليم الفني، مع مديرية النقل والطرق، لتصنيع 2 معدية، بطول 6م وعرض 3م، حمولة الواحدة 6 أطنان، بتكلفة 300 ألف جنيه، على أن يتم تنفيذها بمدرسة إبراهيم عثمان الصناعية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، في إطار تنفيذ برنامج التعليم الفني وفقًا لرؤية مصر 2030، بهدف التوسع في مشروع رأس المال الدائم ولخدمة المجتمع المحلي.

وأشارت المهندسة انتصار على جمعة، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الصناعى، إلى أن الإدارة تشرف علي تنفيذ هذا الاتفاق وعقد صيانة للمعديات السابق إنتاجها و٥ معديات تم تصينعهم بقسم بناء السفن الشعبة البحرية خلال 3 أعوام.