«التعليم العالي»: 91.34% الحد الأدنى للالتحاق بكليات الطب.. و90.97% للأسنان و89.51% للصيدلة

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2024.
وبلغ الحد الأدنى للقبول في كليات الطب البشري 91.34%.
وبلغ الحد الأدنى لكليات طب الأسنان 373 درجة بنسبة 90.97%، وكليات الصيدلة 367 درجة بنسبة 89.51%.
وبلغ الحد الأدنى لكليات العلاج الطبيعي 369.5 درجة بنسبة 90.12%.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بالجامعات 2023-2024.
وأشار وزير التعليم العالي إلى وجود أماكن شاغرة بكليات الطب البيطري والحاسبات والمعلومات والتمريض والزراعة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات.
يذكر أن وزارة التعليم حددت الحدود الدنيا للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2024، بواقع 362 درجة فأكثر للشعبة العلمية أي بنسبة 88.29% فأكثر، لإجمالي 22304 طلاب.
وبلغ الحد الأدني للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر لإجمالي 15013 طالبا.
فيما بلغ الحد الأدنى للشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر لإجمالي 74923 طالبا.