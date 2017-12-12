التعليم العالي: 8 جامعات تكنولوجية جديدة مدرجة في خطة 2030

أعلن د. خـالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه تمت الموافقة علىإنشاء 8 جامعات تكنولوجية جديدة موزعة على مناطق الجمهورية ضمن خطة 2030 وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأن يشهد عام 2018 نقلة نوعية في التوسع في إنشاء وتجهيز جامعات جديدة بمقاييس عالمية وخبرات أجنبية تتواكب م

أعلن د. خـالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه تمت الموافقة علىإنشاء 8 جامعات تكنولوجية جديدة موزعة على مناطق الجمهورية ضمن خطة 2030

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأن يشهد عام 2018 نقلة نوعية في التوسع في إنشاء وتجهيز جامعات جديدة بمقاييس عالمية وخبرات أجنبية تتواكب مع كل مستجدات العصر في العلوم والتكنولوجيا.

وأشار إلى أن هذه الجامعات ستكون في المناطق الجديدة مثل جامعات الملك سلمان في جنوب سيناء بأفرعها الثلاثة بمدن (رأس سدر، وطور ســـــيناء، وشرم الشــــيخ)، وجامعة الجلالة بمدينة الجلالة الجديدة والأكاديمية العليا للعلوم بالجلالة، والعلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة مما يمثل طفرة حقيقية في مناطق إستراتيجية وهامة في مصر، ويساهم في تأسيس مجتمعات عمرانية جديدة.

وأضاف الوزير أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بالتعليم التكنولوجي والعمل على تطويره؛ للمساهمة في دعم خطة التنمية المستدامة 2030، فقد تمت الموافقة على مشروع إنشاء 8 جامعات تكنولوجية جديدة موزعة على مناطق الجمهورية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه بسرعة البدء في إنشاء 3 جامعات تكنولوجية، وهى: (القاهرة الجديدة، والكلية التكنولوجية بقويسنا، والكلية التــكنولوجية ببنى ســـــويف)، وسيتم استكمال هذا المشروع خلال الفترة المقبلة، وذلك في العديد من التخصصات، منها: (التشييد والصيانة ومواد البناء، والعلوم الصحية والتطبيقية، والمصايد واستزراع الأسماك، والترميم، والكهرباء والطاقة، والفندقة والخدمات السياحية، والصناعات الإلكترونية والمعدنية، والجلود، وإنتاج الورق والطباعة، والسيارات والشاحنات).

وأوضح عبد الغفار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه أيضًا بسرعة الانتهاء من منشآت المرحلة الثانية لمدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا (مدينة زويل) قبل 30 سبتمبر 2018، مؤكداً حرص الرئيس السيسي على رعاية المدينة ومتابعة مراحل نموها ومعدلات الإنشاءات بها؛ بهدف الاستمرار في مسيرة البحث العلمي وتحقيق قفزة علمية للوطن.

وفي إطار دعم علاقات التعاون بين مصر واليابان فى المجالات العلمية والبحثية والتعليمية، أكد الوزير اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بضروة الانتهاء من إعداد المقر الدائم الجديد للجامعة المصرية اليابانية خلال 2018 بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية، والذى يقام على مساحة 200 فدان بتكلفة تصل إلى 3 مليارات جنيه

وأعرب عن أمله أن يجعله نموذجًا يحتذى به فى مجالى التعليم العالي والبحث العلمى من خلال توسعها فى العديد من المجالات الدراسية كدراسات السلام والعلوم السياسية فى المستقبل، وكذلك التوسع في المنح المقدمة للدول الإفريقية من خلال زيادة أعداد الطلاب الأفارقة الدارسين بالجامعة، وكذا التوسع في مرحلة البكالوريوس بالجامعة فى العديد من الكليات الجديدة والبرامج المستحدثة

هذا بالإضافة إلى كليتى الهندسة وإدارة الأعمال الدولية والتى استقبلت أول دفعة من طلاب الثانوية العامة في سبتمبر الماضي، مع استعداد الجامعة حاليًا لإطلاق بدء الدراسة للماجستير والدبلوم فى علوم التراث كأول برنامج أكاديمى من نوعه فى مصر، وفق الوزير

كما أوضح د. عبد الغفار أنه في إطار التوجه الإستراتيجي للدولة نحو دعم جودة التعليم العالي بالاستفادة من الخبرة العالمية للجامعات الكبرى والمتميزة في دول العالم الكبرى، تتبني الوزارة مشروع إنشاء فروع للجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة للمساهمة في تنفيذ الإستراتيجية القومية للتعليم العالي، وتحقيق المزيد من التنوع والتنافسية والجودة في منظومة التعليم العالي في مصر، وتشمل (الجامعة الكندية بمصر، والجامعة الأوروبية، والجامعة الإنجليزية، والجامعة المجرية، والجامعة الأمريكية).