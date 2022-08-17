«التعليم العالي»: 60% الحد الأدنى للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات بالشعبة العلمية و58.05% للأدبية

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022-2023.

وقال الوزير إن المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات ستنطلق اعتبارا من غد الخميس، وتستمر حتى الإثنين المقبل، وتضم 269 ألفا و202 طالب.

وأضاف أن الحد الأدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الثانية للشعبة العلمية “علوم، رياضيات” 246 درجة بنسبة 60%، وتضم 223 ألفا و294 طالبا.

وأشار الوزير إلي أن الحد الأدني للقبول بالشعبة الأدبية 228 درجة فأكثر بنسبة 58.05%، وتضم 45 ألفا و908 طلاب.

وأشار وزير التعليم العالي إلي وجود أماكن شاغرة لطلاب الشعبة العلمية رياضيات في كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والفنون الجميلة عمارة، والفنون التطبيقية والكليات النظرية.

وأضاف عاشور أنه يوجد أماكن شاغرة في المرحلة التانية لطلاب الشعبة العلمية علوم في كليات الطب البيطري، والتمريض، والعلوم، والزراعة، والجامعات التكنولوجيا، والحسابات والمعلومات، وألسن، والآثار، والإعلام.

كما يوجد أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الأدبية كليات التربية والآداب والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية.