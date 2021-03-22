اتصالات وتكنولوجيا

التعليم العالي : 56 جامعة و215 معهدا حكوميا وخاصا وما دون ذلك كيانات وهمية تغري الطلاب (فيديو)

مؤكدا أن ما دون ذلك فهي كيانات وهمية
محمد مجدي 10:20 م, الأثنين, 22 مارس 21 10:20 م, الأثنين, 22 مارس 21

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أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة توفر للطلاب 56 جامعة (27 حكوميا و29 خاصا)، ونحو 215 معهدا عاليا (170 خاصا و45 حكوميا)، مضيفًا أن ما دون ذلك فهي كيانات وهمية.

وقال عطا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج اليوم على فضائية دي أم سي، إن الكيانات الوهمية تقوم بإغراء الطلاب بأسماء وهمية وأجنبية على غير الواقع، موضحا أن الكيانات التعليمية العليا الرسمية موجودة على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

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وأضاف عطا، أنه يتم محاربة وغلق تلك الكيانات الوهمية، حيث إنها تغري الطلاب باعطائهم شهادات خاصة في المجالات المطلوبة في سوق العمل وهي التمريض والسياحة، مشيرا إلى أن الطلاب يذهبون إلى تلك الكيانات الوهمية وهم يعلمون أنها غير رسمية.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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