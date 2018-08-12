التعليم العالي يبحث تيسير الإجراءات على الطلاب الأفغان

المال- خاصاستقبل د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى مساء اليوم فضل الرحمن فاضل السفير الأفغاني بالقاهرة؛ لبحث آليات التعاون بين مصر وأفغانستان فى المجالات التعليمية والثقافية والبحثية، بحضور د. رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الوافدين، بمقر الوزارة.في مستهل الل

المال- خاص

استقبل د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى مساء اليوم فضل الرحمن فاضل السفير الأفغاني بالقاهرة؛ لبحث آليات التعاون بين مصر وأفغانستان فى المجالات التعليمية والثقافية والبحثية، بحضور د. رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الوافدين، بمقر الوزارة.

في مستهل اللقاء أشار الوزير إلى عمق العلاقات التى تربط بين مصر وأفغانستان فى شتى المجالات وخاصًة في مجال التعليم العالى والبحث العلمى، مؤكداً حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب الأفغان لإعدادهم وتأهيلهم؛ للمساهمة في تحقيق التنمية في أفغانستان.

و بحث الجانبان إمكانية زيادة عدد الطلاب الأفغان الدارسين بالجامعات المصرية فى مختلف التخصصات العلمية فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا، واتخاذ الإجراءات التى من شأنها التيسير على الطلاب الأفغانيين الدارسين فى مصر، بالإضافة إلى التعاون في المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه أشاد السفير الأفغاني بالدور المحورى لمصر على مستوى العالم وخاصًة ما تقدمه من دعم متواصل لأشقائها في مختلف المجالات ومنها التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى حرص بلاده على تفعيل المزيد من التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة.



