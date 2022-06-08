التعليم العالي والهجرة تُعلنان نتيجة امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا

اعلنت وزارتا التعليم العالي والهجرة، نتيجة الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا (الدفعة الثانية)، الذين قاموا بأداء امتحانات تحديد المستوى يومي 24 و25 مايو الماضي، في تخصصات (الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة)؛ للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية ، في إطار التنسيق المُستمر بين الوزارتين ، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس ، بشأن إيجاد حلول لمُساعدة الطلاب العائدين من أوكرانيا والراغبين في التحويل لاستكمال دراستهم في الجامعات المصرية.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه فيما يتعلق بالطلاب الناجحين في امتحانات تحديد المستوى، عليهم التوجه إلى الجامعات الخاصة والأهلية لاستكمال إجراءات تحويلهم.

ومن جانبها، أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية منذ بدء الأزمة، وإطلاق غرفة عمليات لمُتابعة موقف أبناء الجالية المصرية في أوكرانيا ، بالإضافة إلى التنسيق لعودة الطلاب الدارسين بالجامعات الأوكرانية ومنحهم الفرصة لاستكمال دراستهم في مصر.

وأشارت إلى أن مصر حريصة على الحفاظ على حقوق ومصالح أبنائها في كل مكان، وذلك في ظل “الجمهورية الجديدة”، من خلال استغلال قُدراتنا والاستثمار في عقولنا البشرية، بجانب تسليط الضوء على ما تمتاز به جامعاتنا من إمكانيات بشرية ومادية كبيرة وبنية تحتية وتكنولوجية مُتميزة.

وثمنت ، ما بذلته وزارة التعليم العالي من جهود وتنسيق مستمر لاستقبال أبنائنا الطلاب العائدين، وإتاحة الفرص لهم.

واكدت وزيرة الهجرة أن مصر لا تتخلى عن أبنائها في المواقف الصعبة، وأن الحكومة المصرية تعمل بتناغم ليكون حق المواطن هو الهدف الأسمى، بجانب تعزيز جهود إدماج المصريين بالخارج في التنمية المُستدامة 2030.

وعلى الطلاب مراجعة نتائج امتحان تحديد المستوى على الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على موقع “فيسبوك” من خلال الرابط التالي: https://www.facebook.com/Moemigegy