التعليم العالي والاتصالات تطلقان مبادرة لإنشاء 27 تجمعًا تكنولوجيًا بالجامعات

المال - خاصعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري ظهر اليوم، السبت، برئاسة د.خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور المهندس، ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ود. السيد فليفل رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، ود.يوسف راشد القائم بعمل أمين عام الم

المال – خاص



عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري ظهر اليوم، السبت، برئاسة د.خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور المهندس، ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ود. السيد فليفل رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، ود.يوسف راشد القائم بعمل أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والسادة رؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالى، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.

في مستهل الجلسة، أكد د. خالد عبدالغفار والمهندس ياسر القاضي أهمية التعاون بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأعلنا عن مبادرة التجمعات التكنولوجية للإبداع وريادة الأعمال بالجامعات المصرية على مستوى محافظات الجمهورية؛ بهدف تنمية مهارات الشباب، وأكدا أن إستراتيجية الدولة تهتم بالاتصالات والتكنولوجيا، حيث إن التعليم والصحة من أهم أولويات الحكومة المصرية.

وطالب د. خالد عبد الغفار رؤساء الجامعات بتقديم تصور للمكان الجغرافي المزمع إنشاء مراكز الإبداع وريادة الأعمال فيه، حيث من المخطط أن يتم إنشاء 27 تجمعا تكنولوجيا للإبداع وريادة الأعمال، بواقع تجمع لكل محافظة سيكون مقره بالجامعة الحكومية.

كما استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقريرًا مفصلا حول الجامعة الذكية؛ بهدف تطوير البنية التكنولوجية والمعلوماتية بالجامعات المصرية بما يسهم في تخريج جيل قادر على المساهمة بشكل فعال في بناء مجتمع المعرفة والاندماج في التحول الرقمي الذي تهدف الدولة إلى تحقيقه، والانتقال بالجامعة إلى مرحلة بناء نظم وخدمات إلكترونية ذكية متكاملة تسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية والإدارية بالجامعة، وكذا تعظيم دور تكنولوجيا المعلومات في تعزيز ريادة الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية، وإتاحة البحوث لجميع الطلاب.

مشيرًا إلى الخدمات التي تقدمها الجامعات الذكية، ومنها: إتاحة المقررات الإلكترونية، والبحث المؤسسي والوصول للمعلومات بشكل سريع ومبسط، وإدارة الأرشفة لكل المحتويات والوثائق المؤسسية.

وأكد د. خالد عبدالغفار ضرورة تشكيل لجنة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي لتقييم الوضع الراهن داخل كل جامعة على مستوى توظيف تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات تمهيدا لتنفيذ أهداف منظومة الجامعة الذكية.

من جانبه قدم د. السيد فليفل رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب تصورا مستقبليا لتفعيل دور الجامعات المصرية فى خدمة القارة الأفريقية بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة خلال الفترة المقبلة، وطرح من خلال هذا التصور عددا من المقترحات تتصل بتفعيل دور كليات الزراعة بدول حوض النيل وزيادة عدد المقررات المعنية بالقارة الافريقية فى المناهج الجامعية، وعودة فرع الخرطوم بجامعة القاهرة، وكذا تفعيل الخدمات الطبية المقدمة لدول الحوض من خلال المستشفيات الجامعية فى كافة التخصصات، والدعم الفنى من خلال برامج التدريب، وكذلك تفعيل دور القوة الناعمة المصرية في مجال التعليم العالي والثقافة بالقارة الأفريقية.

وفي هذا الإطار أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة تولي ملف التعاون الأفريقي على مستوى التعليم العالي والبحث العلمي اهتمامًا خاصًا حيث عقد خلال الفترة الماضية مؤتمر أفريقي نظمته الوزارة بحضور عدد من وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بالقارة الأفريقية وافتتحه السيد رئيس الوزراء.

كما أعلن د. خالد عبد الغفار عن عقد مؤتمر أفريقي للتعليم العالي والبحث العلمي بالقاهرة، بحضور 35 وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي من الدول الأفريقية خلال الفترة من 10ـ 12 فبراير القادم، مؤكدًا أن الفترة القادمة سوف تشهد تفعيلًا لكافة أوجه التعاون بين مصر ودول القارة على مستوى التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشاد المجلس بقرار جامعة المنصورة تجاه طلاب كلية الطب الذين أخلوا بنظام الامتحانات باعتباره سلوكًا يتعارض مع كافة الأعراف الجامعية.

كما استعرض د. حسام الملاحي مساعد أول وزير التعليم العالي والبحث العلمي للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات مقترحًا جديدًا لخطة البعثات يضمن تحقيق الشفافية وتقديم الأفضل للمبعوثين وبما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لمصر 2030 ، مشيراً إلى أن هذه الخطة تستهدف زيادة أعداد البعثات في التخصصات التي تحتاجها الدولة.

و أحيط المجلس علمًا بما انتهت إليه اللجنة المشكلة للنظر في مطالب العاملين بالجامعات في اجتماعها بتاريخ 25 ديسمبر 2017 ، وطلبت اتباع بعض الخطوات التي يجب العمل على تحقيقها خلال المرحلة القادمة وهي: اختيار مدير تنفيذي للصندوق، وإعداد اللائحة المالية والإدارية للصندوق، وعمل نظام لإعداد قاعدة بيانات العاملين بالجامعات.

كما أحيط المجلس علمًا بمذكرة التفاهم بين وزارة التعليم العالي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر.