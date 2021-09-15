«التعليم العالي» : نستقبل 14.8 ألف طالب وافد للدراسة بمصر حتى الآن

وبدأت الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين استقبال الملفات الخاصة بهم، وإصدار إفادات القبول تمهيدًا لبدء دراستهم بالعام الجامعي 2021-2022.

تلقّى د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول ملف الطلاب الوافدين ومنصة ادرس في مصر. وأوضح التقرير تقدم 17.5 ألف طالب وافد للالتحاق بالمرحلة الجامعية. كما تقدم تحو 1886 طالبًا وافدًا للالتحاق بمرحلة الدراسات العليا، و137 طالبًا وافدًا لمرحلة التدريب قصير المدى (مرحلة الامتياز لكليات الطب). وأفاد التقرير بأنه تم إعلان ترشيح 14800 طالب وافد بالمرحلتين الجامعية والدراسات العليا حتى الآن.

وبدأت الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين استقبال الملفات الخاصة بهم، وإصدار إفادات القبول تمهيدًا لبدء دراستهم بالعام الجامعي 2021-2022.

وقال التقرير إن منصة ادرس في مصر توفر العديد من التسهيلات للطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية. وذلك على صعيد إرسال الشهادات والوثائق، سواء التسليم باليد أو السفارات أو خدمة البريد السريع، وتوفير خدمة الدفع الإلكتروني أو الإيداع البنكي لمقابل خدمات التنسيق.

ويمكن للطالب الوافد الحفاظ على مقعده المرشح له، من خلال سداد مقابل الخدمات المحددة لحين إتمام إرسال ملف أوراقه.

وأشار التقرير إلى أنه يمكن للطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بالجامعات والمعاهد المصرية التسجيل على منصة (ادرس في مصر) من خلال الرابط https://admission.study-in-egypt.gov.eg

وذكر التقرير أن منصة (ادرس في مصر) تأتي ضمن منظومة تطوير الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين. وتسعى المنصة لتحويل مصر إلى أكبر مركز تعليمي في الشرق الأوسط، في إطار تحقيق رؤية مصر 2030.

وأكد التقرير أنه تم العمل على تيسير إجراءات قبول الطلاب، حيث لا يحتاج الطالب خلال عملية التقديم إلا لصورة من جواز السفر الساري. وكذلك شهادة الثانوية العامة الحاصل عليها أو ما يعادلها.

وتقوم الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بفحص وترشيح الطلاب على الرغبات الأولى لهم خلال 3 إلى 6 أيام عمل.

ويمكن للطالب بعدها إتمام إجراءات تنفيذ الترشيح، سواء من خلال الخدمات المستحدثة من إرسال المستندات الأصلية مصدَّقة عبر البريد السريع، واستخدام الدفع الإلكتروني أو من خلال تسليم المستندات بمقر الإدارة.

وتشمل المستندات المطلوية الآتي:

(أصل شهادة الثانوية أو ما يعادلها مصدقة

صورة جواز السفر سارٍ

عدد 6 صور شخصية حديثة

نتيجة اختبار القدرات بالنسبة للكليات التي تتطلب هذا الاختبار

إيصالات سداد مقابل خدمات التقدم على الموقع والتنسيق وحداثة المؤهل إن وجد

صورة من الترشيح المبدئي المرسل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي).



وأضاف التقرير أن الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين تقدم لقاءين أسبوعيًّا تحت مسمى (إحنا معاك– ادرس في مصر).

وذلك يومي الإثنين للمرحلة الجامعية، والأربعاء لمرحلة الدراسات العليا.

ويهدف اللقاء للتعرف على المشكلات التي تواجه الطلاب الوافدين، والإجابة عن أية استفسارات تتعلق بعمليات التقديم على منصة (ادرس في مصر) أو للاستفسار عن الجامعات المصرية والبرامج المميزة بها.

جدير بالذكر أن الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين تعقد العديد من الورش التدريبية لتدعيم جميع المتعاملين مع منصة (ادرس في مصر)؛ للتعرف على آليات التعامل مع المنصة.

وشملت الدورات الملحقيات الثقافية للسفارات الأجنبية بمصر، وإدارات شئون الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى المكاتب الثقافية المصرية بالخارج.