التعليم العالي: منح بـ 1.5 مليون جنيه لأفضل الابتكارات

جهاد سالم افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، اليوم الأربعاء، فعاليات معرض القاهرة الدولي الرابع للابتكار، في دورته الرابعة هذا العام، الذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي. وأكد عبد الغفار على دعم الدولة ورعايتها لكل فكرة أو مشروع يطرحه الشباب، آملًا أن يكون المعرض نقطه انطلاق نحو التق

جهاد سالم

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، اليوم الأربعاء، فعاليات معرض القاهرة الدولي الرابع للابتكار، في دورته الرابعة هذا العام، الذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي.

وأكد عبد الغفار على دعم الدولة ورعايتها لكل فكرة أو مشروع يطرحه الشباب، آملًا أن يكون المعرض نقطه انطلاق نحو التقدم العلمي والتكنولوجي.

وأضاف عبد الغفار، أنه سيتم تقديم جوائز مالية بقيمة 1.5 مليون جنيه لأفضل الابتكارات.

من جانبه، اشار الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، إلى أنه سيتم تقديم جوائز مالية للمبتكرين من خلال جمعيات المستثمرين وجمعية تطوير العلوم اليابانية، فضلاً عن احتضان الأفكار الجديدة للخروج بها إلى التطبيق الفعلي في هيئة مشروعات.

ويشارك في المعرض العديد من الدول العربية والإفريقية والأسيوية.

ويضم المعرض نماذج أولية من الإبتكارات المتميزة لـ30 مكتب من مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا، ومشاركة 11 تحالف من التحالفات التكنولوجية، وأكثر من 55 مشروع من مشروعات التخرج، وما يقرب من 40 الابتكارات المجتمعية للأفراد، و15 شركة تكنولوجية ناشئة، و20 من مشروعات التعليم الفني، و10 مشروعات أو نماذج من مساحات العمل المشتركة، وأكثر من 10 نماذج من جامعة الطفل، والعديد من الإبتكارات والإختراعات في العديد من المجالات والمحاور.

