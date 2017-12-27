التعليم العالي: مفيش دولة تقدر توفر وظائف لربع مليون خريج سنوياً

قانون الجامعات الجديد يسمح لمراكز ابحاث الجامعات بانشاء شركات أحمد عاشور قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي : "مفيش دولة لديها القدرة علي توفير وظائف لتلك الأعداد سنوياً وبالتالي علي الجميع أن يعتمد علي العمل الحر ". جاء…

قانون الجامعات الجديد يسمح لمراكز ابحاث الجامعات بانشاء شركات



أحمد عاشور

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي : “مفيش دولة لديها القدرة علي توفير وظائف لتلك الأعداد سنوياً وبالتالي علي الجميع أن يعتمد علي العمل الحر “.

جاء ذلك خلال مؤتمر اطلاق مشروع رواد 2030 في حضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري وطارق قابيل وزير الصناعة والتجارة وطارق شوقي وزير التربية والتعليم .

وأوضح أن الجامعات تستقبل سنوياً مايقرب من 700 ألف طالب ويتم تخريج بما يتراوح مابين 200ألف – 250 ألف طالب بخلاف مايقرب من 50 ألف خريج للدراسات العليا

وأشار إلى مشروع قانون الجامعات يسمح لمراكز الأبحاث التابعة للجامعات بانشاء شركات استثمارية لاقامة مشروعات جديدة.