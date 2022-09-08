التعليم العالي: مد تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2022 يومًا إضافيًا

قرر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي ، مد فترة التقديم في تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2022، يوما إضافيا

وبذلك ينتهي تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2022، في تمام الساعة السابعة من مساء غدٍ الجمعة الموافق 9 سبتمبر الجاري.

ويأتي قرار مد فترة التقديم بالتنسيق لإتاحة الفرصة الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكترونى حتى الآن

وكذلك إتاحة الفرصة لمن يرغب من الطلاب في تعديل ترتيب رغباته.

واهابت وزارة التعليم العالي بالطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق www.tansik.egypt.gov.eg

وكذلك الاهتمام بكتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، وعدم التخلف عن تسجيل الرغبات.

وأكدت التعليم العالي أن المهلة الإضافية ستكون الفرصة الأخيرة.

حيث أنه لن يتم فتح الموقع مرة أخرى أمام الطلاب لتسجيل أي رغبات، وأن أعمال المرحلة الثالثة ستنتهي في تمام الساعة السابعة من مساء غدٍ الجمعة الموافق 9 سبتمبر الجاري.

ومن جانبه، أعلن أ. السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 199 ألف طالب.

وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2022/2023.