التعليم العالي : مد تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة 2022 يومين

التعليم العالي : مد تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة 2022 يومين
جهاد سالم

جهاد سالم

11:40 م, الأحد, 11 سبتمبر 22

أعلنت وزارة التعليم العالي عن مد تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة 2022 المنبثقة عن الحكومية.

ويستمر ذلك لمدة يومين ، حتي الثلاثاء 13 سبتمبر الجاري.

وقالت التعليم العالي إن القرار يأتي حرصًا علي مصالح الطلاب، ولإتاحة مزيد من الفرص للطلاب للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية .

وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني http://www.tansik.egypt.gov.eg وفقًا للحدود الدنيا المُعلن عنها سلفًا في المرحلة السابقة.

وتضم الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الحكومية 12 جامعة وهي :

  • جامعة أسيوط الأهلية
  • جامعة المنصورة الأهلية
  • جامعة المنيا الأهلية
  • جامعة المنوفية الأهلية
  • جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية
  • جامعة حلوان الأهلية
  • جامعة الزقازيق الأهلية
  • جامعة بنها الأهلية
  • جامعة جنوب الوادي الأهلية
  • جامعة الإسكندرية الأهلية
  • جامعة بني سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية

وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني http://www.tansik.egypt.gov.eg وفقًا للحدود الدنيا المُعلن عنها سلفًا في المرحلة السابقة.

جهاد سالم

جهاد سالم

11:40 م, الأحد, 11 سبتمبر 22