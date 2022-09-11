التعليم العالي : مد تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة 2022 يومين

أعلنت وزارة التعليم العالي عن مد تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة 2022 المنبثقة عن الحكومية.
ويستمر ذلك لمدة يومين ، حتي الثلاثاء 13 سبتمبر الجاري.
وقالت التعليم العالي إن القرار يأتي حرصًا علي مصالح الطلاب، ولإتاحة مزيد من الفرص للطلاب للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية .
وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني http://www.tansik.egypt.gov.eg وفقًا للحدود الدنيا المُعلن عنها سلفًا في المرحلة السابقة.
وتضم الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الحكومية 12 جامعة وهي :
- جامعة أسيوط الأهلية
- جامعة المنصورة الأهلية
- جامعة المنيا الأهلية
- جامعة المنوفية الأهلية
- جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية
- جامعة حلوان الأهلية
- جامعة الزقازيق الأهلية
- جامعة بنها الأهلية
- جامعة جنوب الوادي الأهلية
- جامعة الإسكندرية الأهلية
- جامعة بني سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية
وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني http://www.tansik.egypt.gov.eg وفقًا للحدود الدنيا المُعلن عنها سلفًا في المرحلة السابقة.