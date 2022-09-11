التعليم العالي : مد تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة 2022 يومين

أعلنت وزارة التعليم العالي عن مد تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة 2022 المنبثقة عن الحكومية.

ويستمر ذلك لمدة يومين ، حتي الثلاثاء 13 سبتمبر الجاري.

وقالت التعليم العالي إن القرار يأتي حرصًا علي مصالح الطلاب، ولإتاحة مزيد من الفرص للطلاب للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية .

وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني http://www.tansik.egypt.gov.eg وفقًا للحدود الدنيا المُعلن عنها سلفًا في المرحلة السابقة.

وتضم الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الحكومية 12 جامعة وهي :

جامعة أسيوط الأهلية

جامعة المنصورة الأهلية

جامعة المنيا الأهلية

جامعة المنوفية الأهلية

جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

جامعة حلوان الأهلية

جامعة الزقازيق الأهلية

جامعة بنها الأهلية

جامعة جنوب الوادي الأهلية

جامعة الإسكندرية الأهلية

جامعة بني سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية

وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني http://www.tansik.egypt.gov.eg وفقًا للحدود الدنيا المُعلن عنها سلفًا في المرحلة السابقة.