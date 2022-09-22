التعليم العالي: مد تقديم تنسيق الدبلومات الفنية حتي السبت المقبل

قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة تنسيق الدبلومات الفنية حتي السبت المقبل.

ونوهت التعليم العالي إلي أنه بموجب القرار سيستمر تسجيل الرغبات للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات – دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية)، حتي تمام الساعة السابعة من مساء بعد غدٍ السبت الموافق 24 سبتمبر الجاري.

وأشارت التعليم العالي إلي أن القرار يأتي حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بتسجيل رغباتهم ولإتاحة الفرصة أمام الطلاب الراغبين في تعديل رغباتهم.

وشددت التعليم العالي علي الطلاب بسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق www.tansik.egypt.gov.eg.

وقالت التعليم العالي ان بعد غد ستكون الفرصة الأخيرة، ولن يتم فتح الموقع مرة أخرى أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم أو تعديل ترتيبها.