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«التعليم العالي»: مد المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات حتى مساء غد

وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف لإتاحة الفرصة أمام الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.
جهاد سالم 12:39 م, السبت, 5 سبتمبر 20 12:39 م, السبت, 5 سبتمبر 20

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قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2020 /2021 ، حتى الساعة السابعة مساء غد الأحد الموافق 6 سبتمبر الحالى.

وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف لإتاحة الفرصة أمام الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

فضلا عن إتاحة الفرصة للطلاب الذين حصلوا علي زيادة درجات نتيجة التظلمات التي تقدموا بها لإعادة تصحيح بعض المواد لتسجيل رغباتهم.

وكذلك منح باقي الطلاب إمكانية تعديل رغباتهم حتى الموعد المحدد لغلق الموقع لإتمام عملية المراجعة والتوزيع ومن ثم إعلان النتائج.

وتهيب الوزارة بالطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أو الطلاب الراغبين في تعديل رغباتهم، بالالتزام بالموعد المحدد.

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بقلم جهاد سالم

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