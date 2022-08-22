«التعليم العالي» : مد المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات حتى مساء غد

قرر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني، بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022 ، يومًا إضافيًا.

وبذلك ستنتهي المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022 في تمام الساعة السابعة من مساء غدٍ الثلاثاء الموافق 23 أغسطس الجاري.

وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن، وإتاحة الفرصة لمن يرغب من الطلاب في تعديل ترتيب رغباته.

ومن جانبه أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية بلغ حتى الآن 235 ألف طالب.

وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني علي الرابط التالي : www.tansik.egypt.gov.eg

وأكد عطا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

ووجه الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة.

ونوه إلي إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء غدٍ الثلاثاء الموافق 23/8/2022.

وأضاف د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.

وأكد المُتحدث الرسمي أنه على الطلاب استغلال فرصة المد الحالية وسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق.

وأشار إلى أن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء غد الثلاثاء الموافق 23 أغسطس الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثانية للتنسيق.