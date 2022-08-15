«التعليم العالي»: مد المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات يوما إضافيا

قرر الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، مد فترة التقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، لمدة يوما إضافيًا لتنتهي المرحلة في تمام الساعة السابعة من مساء غد الثلاثاء الموافق 16 أغسطس الجاري.

وجاء القرار بهدف إتاحة الفرصة للطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، إن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 107 آلاف طالب، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني علي الرابط التالي : www.tansik.egypt.gov.eg، مؤكدا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

ووجه عطا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء غدٍ الثلاثاء الموافق 16/8/2022.

وأضاف عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.

وأكد المُتحدث الرسمي أنه على الطلاب استغلال فرصة المد الحالية وسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق ، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء غد الثلاثاء الموافق 16 أغسطس الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى للتنسيق.