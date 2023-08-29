التعليم العالي : مد التقديم لبرنامج رواد وعلماء مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية 

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء برنامج رواد وعلماء مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والتي تقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC).

ويهدف هذا البرنامج إلى بناء قدرات الكوادر المصرية في القطاع الحكومي، وغير الحكومي، والجامعات المصرية والأهلية، والمراكز البحثية من خلال توفير فرص منح دراسية للماجستير ودراسات ما بعد الدكتوراه ومجموعة من التدريبات قصيرة الأجل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

تم إطلاق “نموذج إبداء رغبة الالتحاق بالبرنامج” للقطاع العام والذي يعتبر مكونًا أساسيًا للانضمام للبرنامج من جميع الجهات الحكومية والتي تشمل الوزارات المصرية والهيئات التابعة لها، والجامعات الحكومية والأهلية، ومراكز البحث العلمي.

ونحث جميع الجهات الحكومية على استكمال المعلومات المطلوبة في النموذج والتوقيع عليه وإرساله كإجراء غاية في الأهمية لإبداء جدية التقديم وأيضًا نرجو إرسال النموذج في موعد أقصاه 18 سبتمبر 2023 على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

ويتسنى للكوادر العاملة بهذه الجهات التقديم على الفرص المتاحة ببرنامج رواد وعلماء مصر، حيث لن يتم الالتفات لأي طلب فردي من أي موظف ينتمي لوزارة/ هيئة/ جامعة/ مركز بحثي لم تقم بتقديم نموذج إبداء الرغبة في الالتحاق بالبرنامج.