التعليم العالي : مدينة جامعة القاهرة تستقبل 1500 من العائدين من الخارج

في مداخلة هاتفية له مع برنامج «الحكاية» قال أن الجامعة استقبلت اليوم 485 مواطنا

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، إن.المدينة الجامعية بجامعة القاهرة ستستقبل خلال 48 ساعة القادمة 1500 مواطنا، من العالقين بالخارج للحجر الصحي لمدة 14 يوما تحسبا لاصابتهم بفيروس كورونا .

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج «الحكاية »على قناة إم بي سي مصر أن الجامعة استقبلت اليوم 485 مواطنا ،مشيرا الى أنه تم رفع كفاءة عدد من المدن ليصل عددها الى 7 مدن بالقاهرة والجيزة وحلوان وأسيوط وجنوب الوادي والاسكندرية.

وتابع وزير التعليم العالي متحدثا عن تعامل الحكومة مع أزمة عودة العالقين أنه منذ إصدار قرار الرئيس السيسى بعودة المصريين من الخارج ، هناك لجنة أزمات تجتمع تقريبا يوميا ، الدولة في ظل الأزمة اللي احنا فيها والتعامل مع فيروس وكورونا والأزمات الاقتصادية ، ووزارة الخارجية مع الصحة والتعليم العالي مع النقل والطيران ووزارة الهجرة وهم اعضاء لجنة أزمات العالقين ، على مدار الساعة يتابعون رحلات العودة ووصوله ونقلهم واستقبالهم في المدن الجامعية.

وأكد ان المدن الجامعية تشارك وزارة الصحة كأماكن عزل لمرضى كورونا للحالات التي لا تحتاج إلى مستشفى حيث يتم متابعتهم طبيا من قبل وزارة الصحة موضحا أن متوسط إقامتهم تتراوح بين 5-6 أيام.

وأكد ان المدن الجامعية لديها عدد كبير من الغرف يصل لأكثرمن 25 ألف غرفة تستطيع استيعاب قرابة 35 ألف طالب في نفس التوقيت وتلبي احتياجاتهم من مأكل ومشرب وإقامة .