التعليم العالي: مؤتمر دولي للجامعات الأجنبية المصنفة عالميًا

المال - خاصأعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم مؤتمر دولي للجامعات الأجنبية المصنفة عالميًّا، الخميس -1 فبراير المقبل-، وسيتم دعوة رؤساء هذه الجامعات، والأخرى التي افتتحت فروع لها بدول أخرى، والدول صاحبة التجربة في إنشاء فروع لجامعات أجنبية على أراضيها.ومن ا

المال – خاص

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم مؤتمر دولي للجامعات الأجنبية المصنفة عالميًّا، الخميس -1 فبراير المقبل-، وسيتم دعوة رؤساء هذه الجامعات، والأخرى التي افتتحت فروع لها بدول أخرى، والدول صاحبة التجربة في إنشاء فروع لجامعات أجنبية على أراضيها.

ومن المقرر أن يشهد فعاليات هذا المؤتمر الدكتور عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور حسام الملاحي مساعد الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور عماد حجازي رئيس صندوق العلوم والتكنولوجيا، و الدكتور ياسر رفعت أمين المراكز والمعاهد البحثية، وعدد من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية والدولية بمصر.