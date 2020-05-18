سيـــاســة

«التعليم العالي» : لدينا 13 مستشفى جاهزا للعزل من كورونا استخدم منها 7 فقط

أكد أن الرئيس يتابع تفاصيل أزمة فيروس كورونا ووضع المستشفيات الجامعية بدقة
أحمد صبري 9:47 م, الأثنين, 18 مايو 20 9:47 م, الأثنين, 18 مايو 20

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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن الوزارة لديها 13 مستشفى جامعيا جاهزا لاستقبال المصابين بفيروس كورونا كمستشفيات عزل، موضحا أن هناك 7 منهم تم استخدامهم حتى الآن.

وأضاف في مداخلة هاتفيه له مع برنامج القاهرة الآن مع لميس الحديدي على قناة العربية الحدث، أن المراكز البحثية التابعة للجامعات أنتجت 37 بحثا حول فيروس كورونا مما جعل مصر الأولى في قارة أفريقيا، كما أنتجت 50% من الأبحاث بالشرق الأوسط وتعدت إيران وتركيا وإسرائيل.

 وأكد أن الرئيس يتابع تفاصيل أزمة فيروس كورونا بدقة ووضع المستشفيات الجامعية، موضحا أن هناك تغيرا بشكل يومي في القرارات حول تلك الأزمة.

وعن تأثير كورونا على تأخير أعمال افتتاح الجماعات الجديدة أكد أن معظم الأعمال تسير بنفس الوتيرة إلا أن هناك تأخيرا في توريد بعض الأجهزة بسبب فيروس كورونا في بعض البلاد.

وأشار إلى أن قرار الحكومة بدء الامتحانات الجامعية مطلع الشهر المقبل يسري على السنوات النهائية فقط حيث تخضع سنوات النقل لنظام الأبحاث.

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بقلم أحمد صبري

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