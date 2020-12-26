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التعليم العالي : لا صحة لتحويل المستشفيات الجامعية إلى عزل لمرضى «كورونا» (فيديو)

أكد أنه غير صحيح تأجيل الامتحانات الجامعية.
محمد مجدي 8:20 م, السبت, 26 ديسمبر 20 8:20 م, السبت, 26 ديسمبر 20

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أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، أنه لا صحة لتحويل المستشفيات الجامعية إلى مقار عزل كما أنه غير صحيح تأجيل الامتحانات الجامعية.

وقال عبدالغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد، أنه تم زيادة أقسام الأطفال في المستشفيات ، وذلك لاحتياج الأطفال الي أماكن عزل خاصة بهم نتيجة فيروس كورونا.

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وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة تحارب الإرهاب بشكل عام و الإرهاب الداخلي أيضا ، قائلا: بقينا متمرسين في أصول الشائعات والتعامل معاها واول ما بنلاقي إشاعة تمس الرأي العام بيطلع نفي فوراً.

وأكد عبدالغفار أنه بالتعاون مع وزاره الصحه، تم توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية لمدة تكفي شهرين احتياطي استراتيجي.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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