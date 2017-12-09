التعليم العالي: لا توجد دولة مسئولة عن توفير وظائف لخريجيها

المال – خاصقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي إنه تم الاتفاق مع إحدى الجامعات العريقية في جنوب أفريقيا لتقدم خدماتها في مصر، وتخاطب شريحة الطبقة المتوسطة من المصريين، مشيرا إلى أن تلك الجامعة متخصصة في إدارة الأعمال ولها شاهدة معترف بها دوليا.وذكر عبد الغفار في تصريحات تليفزيو

المال – خاص

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي إنه تم الاتفاق مع إحدى الجامعات العريقية في جنوب أفريقيا لتقدم خدماتها في مصر، وتخاطب شريحة الطبقة المتوسطة من المصريين، مشيرا إلى أن تلك الجامعة متخصصة في إدارة الأعمال ولها شاهدة معترف بها دوليا.

وذكر عبد الغفار في تصريحات تليفزيونية اليوم على هامش اليوم الختامي لمنتدى أفريقيا 2017 بشرم الشيخ، أن مصر تتوسع في تقديم خدمات التعليم المجاني، بجانب تخصيص خدمات جامعية للطبقات المتوسطة، فضلا عن إنشاء أفرع لجامعات عالمية في مصر مثلما يحدث في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف الوزير أن هناك تعاونا ملموسا مع الدول الأفريقية عبر تقديم منح ودورات تدريسية وتدريبية، مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالي معنية بموضوع ريادة الأعمال خلال المنتدى الحالي، وأن مصر لديها 3 ملايين طالب في التعليم العالي، أغلبيتهم ينتظرون فرص عمل من الدولة، وتابع: ” لا توجد دولة في العالم تستطيع توفير وظائف لخريجيها لا توجد دولة مسئولة عن ذلك”، وقال إن الوزارة تعمل على تدريب الطلاب وتأهيلهم فيما يتعلق بريادة الأعمال كي يتمكنوا من إيجاد فرص عمل لأنفسهم.

وأشار الوزير إلى أن هناك ما يقرب من 30 مليون شاب في أفريقيا يدخلون سوق العمل سنويا، ونحو 600 ألف خريج جامعي سنويا في مصر وحدها، وأكد أن هناك تواصلا على مستوى الجامعات مع الدول الأفريقية، لافتا إلى عقد مؤتمر في فبراير المقبل عن العلوم والتكنولوجيا وريادة الأعمال على مستوى القارة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد خلال مشاركته بإحدى جلسات منتدى أفريقيا أمس، أن مصر ترحب بالاستثمار الخاص في الجامعات شريطة أن تقدم تلك شهادات دراسة معترف بها دوليا.