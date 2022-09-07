التعليم العالي: فتح مرحلة ثانية للقبول في الجامعات الأهلية الجديدة

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح مرحلة ثانية للقبول في الجامعات الأهلية الجديدة ضمن تنسيق الجامعات 2022-2023.

وقالت التعليم العالي في بيان صحفي منذ قليل أنه نظرًا للإقبال الملحوظ على الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية ، فاته تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني مرة أخري امام الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2022.

وذلك بدءًا من غد الخميس الموافق ٢٠٢٢/٩/٨ ولمدة أربعة أيام، تنتهي مساء يوم الأحد الموافق ١١ سبتمبر ٢٠٢٢.

ونوهت التعليم العالي إلي أنه يحق للطلاب المُستنفذين للرغبات من المرحلة السابقة، وكذلك الطلاب الناجحين بالدور الثاني بالثانوية العامة التقدم للتنسيق الإلكتروني في هذه المرحلة.

جدير. بالذكر أن الجامعات الأهلية الجديدة تضم 12جامعة وهي :

جامعة أسيوط الأهلية

جامعة المنصورة الأهلية

جامعة المنيا الأهلية

جامعة المنوفية الأهلية

جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

جامعة حلوان الأهلية

جامعة الزقازيق الأهلية،

جامعة بنها الأهلية

جامعة جنوب الوادي الأهلية

جامعة الإسكندرية الأهلية

جامعة بني سويف الأهلية

جامعة شرق بورسعيد الأهلية

ويحق للطلاب المُستنفذين للرغبات من المرحلة السابقة، وكذلك الطلاب الناجحين بالدور الثاني بالثانوية العامة التقدم للتنسيق الإلكتروني في هذه المرحلة.