«التعليم العالي» : فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو «الملك حمد بن عيسى آل خليفة»

اعلنت اللجنة الوطنية فتح باب التقدم للدورة الـ 14 لجائزة اليونسكو – الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال فى مجال التعليم لعام 2022.

وذلك تحت عنوان (استخدام المنصات العامة لضمان الوصول الشامل إلى محتوى التعليم الرقمي)؛ بهدف مكافأة المشروعات التي ساهمت فى سهولة استخدام منصات التعلم الرقمية والمحتوى الرقمي.

وكذلك المشروعات التي دعمت الاتصال العالمي في التعليم، وتطوير الكفاءات الرقمية لجميع المعلمين والمتعلمين.

وفي هذا السياق استعرض د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريراً مقدماً من د. أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

وأفاد التقرير بأنه يشترط في المشروع المقدم أن يتماشى مع أهداف الجائزة، ومرتبط بالموضوع العام المحدد.

فضلاً عن تطبيقه للتقنيات المبتكرة لتوفير أدوات منخفضة التكلفة.

وأن يكون المشروع مؤثراً، ويمكن تطبيقه في سياقات أخرى أو يكون لديه القدرة على تحسين تأثيره وتوسيع نطاقه.

بالإضافة إلى استخدام المشروع تقنيات مبتكرة؛ لتعزيز الإدماج والانصاف في التعليم ، مع مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح التقرير أنه يمكن للجان الوطنية ترشيح 3 مشروعات بحد أقصى، علي أن يتم اختيار فائزين اثنين فقط من جميع المرشحين علي مستوي اللجان الوطنية التابعة لليونسكو بناءاً على توصية من لجنة تحكيم دولية.

ويحصل كل منهما على شهادة تقدير، وميدالية، ودبلومة، وجائزة مالية قدرها 25 ألف دولار.

ولفت التقرير إلى أنه للتقدم للجائزة يرجى استيفاء الطلب الخاص باستمارة الجائزة من خلال الرابط التالي:http://www.unesco.org/ict-ed-prize/register .

وأوضح التقرير أنه يجب استيفاء استمارة التقدم المتاحة باللغة الإنجليزية والفرنسية بحد أقصى ١٠ يناير ٢٠٢٣ حتي يتسنى للجنة الوطنية لليونسكو اتخاذ اللازم.

وأضاف التقرير أنه يجب على المتقدمين للترشح لنيل الجائزة موافاة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالآتى:

نسخة من استمارة التقدم للجائزة بعد استيفائها

ملخص المشروع المقدم لنيل الجائزة

خطاب ترشيح من الجهة التابع لها المرشح موجهة إلى اللجنة الوطنية لليونسكو.

على أن ترسل جميع الأوراق المطلوبة إلى اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو عبر البريد الإلكتروني التالي [email protected]@egnatcom.org.eg

وذلك موعد غايته 10 يناير 2023، علماً بأنه لا يلتفت إلى الترشيحات الفردية، وكذا غير المستوفاة لشروط الجائزة، والتى تصل بعد الموعد النهائى المشار إليه.

وللمزيد من المعلومات عن الجائزة يمكن الدخول علي الرابط التالى : https://en.unesco.org/themes/ict-education/ict-education-prize

جدير بالذكر أنه تم تأسيس الجائزة عام 2005 بدعم مالى من مملكة البحرين، والتي تتماشى مع أهداف اليونسكو وسياساتها، وكذا الأهداف الاستراتيجية للمنظمة.

وتُمنح الجائزة للمشروعات المقدمة من الأفراد أو المنظمات غير الحكومية أو الكيانات الأخرى التي تستخدم تقنيات مبتكرة؛ لتعزيز التعليم، والتعلم، والأداء التعليمي.