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التعليم العالي : غدا إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2021

ويقام مؤتمر الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2021 ، الساعة العاشرة والنصف غدا الأحد الموافق ٢٩ أغسطس، وذلك بمجمع التعليم الخاص، بالقاهرة الجديدة
جهاد سالم 11:35 ص, السبت, 28 أغسطس 21 11:35 ص, السبت, 28 أغسطس 21

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2021.

ويقام مؤتمر الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2021 ، الساعة العاشرة والنصف غدا الأحد الموافق ٢٩ أغسطس، وذلك بمجمع التعليم الخاص، بالقاهرة الجديدة.

وسيعقد المؤتمر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

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وذلك بحضور السيد عطا رئيس قطاع التعليم المشرف العام على مكتب التنسيق، ود.عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة ومسئولي مكتب التنسيق.

جدير بالذكر أن عدد طلاب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2021 ، يبلغ 118.28 ألف طالب.

وكانت وزارة التعليم العالي قد حددت الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى لتنسيق 2021 ، بواقع 362.5 درجة فأكثر لشعبة علمي علوم بما يعادل 88.41%.

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وبلغ الحد الأدنى في شعبة علمي رياضيات 328 درجة فأكثر بنسبة 80%.

وبلغ الحد الأدني للقبول بالشعبة الأدبية 269.5 درجة فأكثر بنسبة 65.73%.

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بقلم جهاد سالم

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