التعليم العالي : غدا إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022-2023

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022-2023.

وقالت التعليم العالي في بيان صحفي أنه سيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات ظهر غد الخميس 25 أغسطس.

كما ستعلن التعليم العالي الاماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات وموعد فتح باب التنسيق الالكتروني لهذه المرحلة .

بالاضافة إلى فتح باب التقديم في تقليل الاغتراب وفقا للضوابط المحدده من قبل المجلس الأعلي للجامعات.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي حددت الحد الأدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الثانية للشعبة العلمية ” علوم ، رياضيات ” 246 درجة بنسبة 60%، وتضم 223 الف و 294 طالب .

وبلغ الحد الأدني للقبول بالشعبة الأدبية 228 درجة فأكثر بنسبة 58.05%، وتضم 45 ألف و 908 طالب .

وتضم المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022-2023، أماكن شاغرة لطلاب الشعبة العلمية رياضيات في كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والفنون الجميلة عمارة، والفنون التطبيقية والكليات النظرية.

كما تضم بعض الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية علوم في كليات الطب البيطري، والتمريض، والعلوم، والزراعة، والجامعات التكنولوجيا، والحسابات والمعلومات، وألسن، والآثار، والإعلام.

بالإضافة إلى بعض الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية كليات التربية والآداب والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية.