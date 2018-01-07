التعليم العالي: ظهور حوت الإسكندرية النافق نتيجة نوة عيد الميلاد

المال خاص استعرض د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرا قدمه د.شوقى السباعى القائم بأعمال رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ظهر اليوم الأحد. وأوضح التقرير قيام د.عبير السحرتى مدير المعهد بفرع الإسكندرية بتشكيل فريق بحثي لمعاينة الحوت النافق…

المال خاص

استعرض د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرا قدمه د.شوقى السباعى القائم بأعمال رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ظهر اليوم الأحد.

وأوضح التقرير قيام د.عبير السحرتى مدير المعهد بفرع الإسكندرية بتشكيل فريق بحثي لمعاينة الحوت النافق على شاطئ سان ستيفانو بالإسكندرية.

وأشار التقرير التقرير إلى أن الحوت النافق يبلغ طوله ثلاثة عشر مترا ووزنه ثلاثة أطنان ونصف وقد نفق منذ يومين وظهر على الشاطئ نتيجة نوة عيد الميلاد.

وجار الاستعانة بالقوات البحرية لنقله إلى محطة بحوث الماكس التابعة للمعهد لدفنه بالملح والجير الحى تمهيدا للحصول على هيكله العظمى وعرضه بالمتحف الخاص بالمعهد في الأنفوشى.