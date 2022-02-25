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التعليم العالي : طلابنا في أوكرانيا بخير ويستكملون دراستهم «أون لاين»

مؤكدا أن السفارة المصرية على تواصل مُستمر مع الطلاب الدارسين بالجامعات الأوكرانية، بكافة وسائل التواصل المُتاحة
أحمد إسماعيل 6:54 م, الجمعة, 25 فبراير 22 6:54 م, الجمعة, 25 فبراير 22

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أكد عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يُجري اتصالات مستمرة مع السفير أيمن الجمال سفير جمهورية مصر العربية في أوكرانيا؛ للاطمئنان على الطلاب المصريين الدراسين في الجامعات الأوكرانية.

وأشار سفير مصر بأوكرانيا، إلى أن السفارة المصرية على تواصل مُستمر مع الطلاب الدارسين بالجامعات الأوكرانية، بكافة وسائل التواصل المُتاحة، وأن السفارة توجه إليهم التعليمات الضرورية الدائمة لضمان سلامتهم في ضوء تطورات الأوضاع بأوكرانيا.

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ولفت وزير التعليم العالي إلى أن تواصل السفارة المصرية مع الجامعات الأوكرانية، أكد موافقة هذه الجامعات على استمرار الدراسة بنظام الأونلاين للطلاب، لحين عودة الظروف الطبيعية.

وأضاف الوزير أن كافة الجامعات الأوكرانية أكدت في تواصلها مع السفارة المصرية، على التزامها الكامل بمراعاة مصالح الطلاب والحرص على مستقبلهم.

وأكد وزير التعليم العالي أن الوزارة مُستمرة في التنسيق والمتابعة مع سفارتنا في أوكرانيا؛ للاطمئنان على أمن الطلاب المصريين، وضمان الحفاظ على مستقبلهم.

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بقلم أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل - ديسك

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